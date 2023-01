La festa dei diciottenni a Luras.

Si è svolta ieri sera la 19esima edizione della festa dei 18enni promossa dal Comune di Luras. Un appuntamento atteso e sentito dai giovani, che con la maggiore età si affacciano bramosi alla vita e alle nuove sfide e responsabilità che li attendono.

“Ringraziamo quanti hanno partecipato e chi ha lavorato in questi mesi per rendere possibile l’evento – affermano i giovani -. In particolare gli assessori Caterina Pirisinu e Nanna Loriga, i consiglieri di maggioranza Ylenia Musselli, Maria Paola Pirina, Lucia Manconi e Matteo Canu. Ringraziamo anche le famiglie per il supporto“.

