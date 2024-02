Ferragni e Fedez, le estati d’amore e le vacanze d’oro in Gallura

C’è tanta Gallura nella storia tra Chiara Ferragni e Fedez

La Gallura ha sempre avuto un ruolo di primo piano in questi anni per le vacanze estive di Fedez e Chiara Ferragni. Con la fine della loro storia d’amore si interrompe la tradizione che li ha spesso portati a passare nel Nordest della Sardegna le vacanze di famiglia.

Da quando stanno insieme hanno passato tanti momenti felici in Sardegna. Nel 2018 scelsero la Costa Smeralda e nel 2020 si trasferirono per un mese intero al Resort Valle dell’Erica a Santa Teresa. La loro presenza estiva era un appuntamento fisso. Per la gioia dei paparazzi e degli amanti del gossip sulla coppia vip più famosa d’Italia.

Non solo gioie nei loro rapporti con la Sardegna. Quando nel 2021 Salmo forzò i limiti e organizzò un concerto improvvisato sotto la ruota panoramica di Olbia scoppiò la polemica. Fedez si scagliò contro il collega gallurese e lo scambio tra i due fu molto teso. Ma le tensioni passano, i due i riappacificarono e nel 2022 fecero una mossa a sorpresa: pubblicarono insieme un pezzo simil punk rock.

Durante i loro giri nelle acque galluresi Chiara Ferragni scoprì l’abbandono e la decadenza Club Méditerranée di Caprera. Condividendo le immagini fatte dal mare chiese informazioni sulla struttura abbandonata accendendo i riflettori su quello che fu uno degli avamposti del turismo in Sardegna. L’estate scorsa Fedez arrivò da solo in Costa Smeralda e già si parlò di crisi coniugale.

Le ultime notizie danno la separazione del duo Ferragnez. Ma sembra difficile pensare che una crisi di coppia metta in discussione il loro amore per la Gallura. Da solo o in famiglia, sembra molto plausibile che possano tornare ancora da queste parti.

