Tragedia nelle acque di Portisco, indagato il comandante del motoscafo

L’indagine dopo la tragica morte a Portisco.

Dopo la tragedia avvenuta sabato nelle acque di Portisco, costato la vita ieri a Alberto Filosi, velista milanese di 69 anni, il comandante dell’altra imbarcazione risulta indagato per omicidio colposo.

Proseguono quindi le indagini per accertare l’esatta dinamica e le cause dello scontro. Si dovrà capire quindi per quale motivo le 2 imbarcazioni si sono scontrate, se per una disattenzione o un malfunzionamento. Il violento impatto ha fatto finire in acqua il 69enne che poi è stato colpito dalle eliche del motoscafo che non gli hanno lasciato scampo.

Si attende anche i risultati dell’autopsia per capire se l’uomo, nel momento in cui è finito in acqua era ancora cosciente, oppure aveva perso i sensi sbattendo la testa prima di finire in mare.

