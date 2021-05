L’incidente nel mare davanti a Portisco.

Tragedia nelle acque a nord di Portisco questa mattina, intorno alle 11,30 a seguito dello scontro tra due imbarcazioni in navigazione a circa mezzo miglio dalla costa. Stando alle prime informazioni un semicabinato di circa 12 metri con 4 passeggeri a bordo e un piccolo natante a vela con a bordo due coniugi si sono scontrati ed una ed una vittima.

La vittima dello scontro.

Purtroppo, in seguito allo scontro, uno dei due occupanti la piccola barca a vela, un 69enne lombardo, A. F., subiva gravi traumi che ne comportavano il decesso. La moglie, rimasta a bordo dell’unità investita in forte stato di shock, veniva assistita dagli occupanti di alcuni natanti privati presenti nella zona del sinistro. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia riceveva un Mayday rilanciato da Porto Cervo radio inerente e inviava immediatamente in zona due Motovedette della Guardia Costiera e si è stabilito un coordinamento con una Motovedetta della Guardia di Finanza in pattugliamento nella zona del sinistro. E’ stato, inoltre, allertato il IV Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera.

A seguito del sinistro il semicabinato, scortato da una motovedetta della Guardia di Finanza, dirigeva verso il porto di Portisco dove la attendevano, per i primi atti di indagine disposti dal Magistrato di turno, gli uomini della Guardia Costiera, mentre la barca a vela veniva rimorchiata da una ditta specializzata verso il porto di Porto Cervo.

(Visited 845 times, 929 visits today)