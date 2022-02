Muore annegato a La Maddalena.

Tragedia, ieri sera, a La Maddalena. Poco prima delle 19, R. F., un pensionato di 64 anni, è annegato dopo esser caduto nelle acque dell’arcipelago. L’uomo, originario della Puglia, ma residente a Varese, era domiciliato nell’isolotto.

L’uomo è stato avvistato in mare da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. All’arrivo del personale sanitario del 118, e dei vigili del fuoco, l’anziano non respirava. Per questo motivo i medici hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco, per poi trasportarlo in ospedale, dov’era arrivato in gravi condizioni.

Al vaglio della Procura restano diverse ipotesi, che spaziano dall’incidente al gesto estremo. La salma è stata posta sotto sequestro dove, con molta probabilità, nelle prossime ore verrà eseguito un esame esterno. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri e della Capitaneria di Porto.