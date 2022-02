I soccorsi nel porto di La Maddalena.

L’hanno vista annaspare in mare. Sbracciarsi e andare sotto con la testa. L’allarme è scattato, questa sera, poco prima delle 19, nella zona del porto di La Maddalena. Un uomo è stato avvistato in mare da alcuni passanti e subito sono scattati i soccorsi.

Sul posto di vigili del fuoco del locale distaccamento e l’ambulanza del 118. Sono riusciti a riportarlo a riva, sulla banchina del porto. Non respirava e i medici hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco, per poi trasportarlo in ospedale, dove risulta al momento ricoverato in gravi condizioni.

Non si sa se si sia trattato di un incidente o di un estremo gesto. Approfondimenti sono in corso da parte dei carabinieri della stazione dell’isola.