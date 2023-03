Tragedia sfiorata sulla Olbia-Tempio, un grosso masso frana sulla strada

La tragedia sfiorata sulla strada Olbia-Tempio.

Tragedia sfiorata, nella notte, sulla strada che collega Olbia a Tempio Pausania. Intorno alle 2, lungo la strada provinciale 38, un grosso masso si è staccato dal costone della montagna finendo sull’asfalto. In quel momento, vista l’ora tarda, non transitava alcun mezzo, ma il crollo ha provocato notevoli disagi.

Sul posto, a pochi chilometri da Luras, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area. Presenti anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. In tanti auspicano che la situazione si risolva quanto prima, visto che per raggiungere il paese si può percorrere solo la provinciale 38.

