Calcio, in Eccellenza dominano le squadre del nord Sardegna

Le squadre di calcio del nord Sardegna nei primi 3 posti.

Nel campionato di calcio sardo di Eccellenza stanno dominando il vertice della classifica le squadre del nord Sardegna. Matematicamente prima o seconda Budoni e Latte Dolce, attualmente a parimerito a 72 punti, che si contenderanno il titolo fino all’ultima giornata di campionato. Sono 17 i punti che dividono le due squadre dalla terza in classifica, il sorprendente San Teodoro-Porto Rotondo guidato da Simone Marini. Un punto più sotto il Ghilarza, altra outsider, che contenderà fino all’ultimo il terzo posto ai viola, ma che deve osservare ancora il turno di riposo.

Prima squadra che rompe il dominio del centro-nord Sardegna, a tenere alta la bandiera del calcio cagliaritano, è la Ferrini, quinta con 50 punti, ultima delle squadre, se la classifica restasse questa fino alla fine, che sarebbero ammesse ai playoff.

Playoff

I playoff appaiono ormai un miraggio: si disputeranno solo se la terza classificata riuscirà ad avere dalla seconda un distacco di al massimo 6 punti. Con gli attuali 17 punti di vantaggio delle due squadre al vertice, rimangono poche le speranze che si possano disputare i playoff. Tra Budoni e Latte Dolce, la seconda ha il calendario più impegnativo, e chiuderà il campionato in casa dell’attuale terza in classifica, il San Teodoro-Porto Rotondo.

Zona retrocessione

Discorso completamente diverso per quanto riguarda la parte bassa della classifica, dove sono presenti squadre di tutta la Sardegna. Non sono matematicamente salve Calangianus, a cui servono solo due punti, Iglesias, Villacidrese e Tharros, che appaiono vicine all’obiettivo e sono in una posizione tranquilla. Difficilissima la situazione di Lanusei, Li Punti, Sant’Elena, Monastir, Nuorese, Arbus, gruppetto di sei squadre che chiude la classifica. In uno spazio di soli 7 punti, l’ultimo posto utile per la salvezza diretta, l’ultima posizione in classifica, i due posti per i probabili playout e le tre retrocessioni dirette.

