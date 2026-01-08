Caos traghetti a Olbia, tutto fermo per il maltempo

Prima lo spostamento dei traghetti da Porto Torres a Olbia ora lo stop per maltempo

Le condizioni del maltempo sono peggiori del previsto, dopo lo spostamento da Porto Torres a Olbia i traghetti restano fermi. Le condizioni del mare e delle onde avevano spinto le compagnie a sospendere per tre giorni i collegamenti in partenza dal nordovest e dirottare il traffico sulla Gallura. Ma la situazione neanche da queste parti è buona. Moby e Tirrenia hanno deciso oggi di non far partire i traghetti la mattina di venerdì 9 gennaio.

