Luci del cimitero di Palau, il Comune cerca chi se ne occupi

Palau, gestione luci votive: al via la ricerca di operatori per il servizio cimiteriale

Avviata dal Comune di Palau la procedura per l’individuazione del nuovo gestore dell’impianto di luci nel cimitero cittadino. L’amministrazione gallurese ha pubblicato una manifestazione di interesse propedeutica a una procedura negoziata (ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023), con l’obiettivo di affidare il servizio per i prossimi cinque anni.

Tutte le regole

L’affidamento, che dovrebbe decorrere dal 1° marzo 2026, ha un valore complessivo stimato in circa 30.000 euro. L’ente ha fissato un corrispettivo a base di gara pari a 4,00 euro (oltre IVA) per ogni lampada attiva. Il contratto prevede non solo la gestione ordinaria, ma anche la manutenzione costante dell’intero impianto elettrico cimiteriale, garantendo la continuità di un servizio di particolare rilevanza per la comunità. Per poter partecipare alla selezione, le imprese devono dimostrare una solida esperienza nel settore e una struttura economica consolidata. Tra i requisiti tecnici figurano:

L’iscrizione al Registro delle Imprese per attività specifiche di installazione e gestione di impianti elettrici (Codice ATECO 43.21.05).

Un fatturato globale maturato nel triennio 2022-2024 non inferiore a 600.000 euro.

Il possesso di referenze per servizi analoghi già svolti presso altre pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre richiesto un sopralluogo obbligatorio presso le strutture cimiteriali, condizione necessaria per la successiva presentazione dell’offerta, al fine di garantire una piena consapevolezza dello stato dei luoghi da parte dei concorrenti.

Termini e modalità di presentazione

Le aziende interessate hanno tempo fino alle ore 12:00 del 26 gennaio 2026 per inviare la propria candidatura. La procedura si svolge esclusivamente in modalità telematica, ma la manifestazione di interesse deve essere inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale del Comune.

Tutta la documentazione tecnica e i dettagli relativi ai punteggi sono consultabili presso l’Albo Pretorio del Comune di Palau o nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’ente. Responsabile del procedimento è il Dr. Walter Nieddu, incaricato di supervisionare l’iter che porterà alla firma del contratto entro la fine di febbraio.

