Caos con i traghetti per la Corsica, i sindacati: “Danni all’economia”

La difficile situazione dei traghetti per la Corsica nella bassa stagione.

Finisce l’estate, tornano i problemi per i traghetti tra Corsica e Sardegna. Sul caso, dell’ennesima interruzione del collegamento, è intervenuta la Fit-Cisl Gallura, a tutela dei tanti lavoratori sardi che hanno legami commerciali con la regione francese. Così i sindacati, con una nota, esprimono profonda indignazione per questa grave situazione.

Le problematiche persistono anche con l’arrivo del “nuovo” traghetto della Moby, Bonifazziu. ”Come si sa – commenta il segretario della Fit-Cisl Gallura, Tomaso Manconi – il collegamento dovrebbe essere garantito da obblighi di servizio, ma è stato ridotto prima per un problema ad una boa e ieri per causa maltempo, su decisione del comandante. Questa situazione di precarietà nei collegamenti continua a creare disagi insostenibili per i transfrontalieri che quotidianamente usufruiscono del servizio, oltre a danneggiare sempre più un’ economia locale già provata dalle incertezze degli ultimi anni. Si spera – aggiunge Manconi – che nel Piano Regionale Trasporti si preveda un rafforzamento del ruolo di Santa Teresa di Gallura, attraverso un coordinamento stabile con la Corsica e un miglioramento dell’integrazione tra trasporto marittimo e trasporto terrestre. Non è più tollerabile una gestione così superficiale di un collegamento indispensabile” conclude il segretario.

