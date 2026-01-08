La pratica è chiusa: l’aeroporto di Olbia cambia nome

L’iter ormai è completo, la settimana prossima ci sarà la cerimonia per il cambio del nome all’aeroporto di Olbia. Il nome Costa Smeralda lascerà spazio a chi quel Consorzio l’ha creato: Karim Aga Khan IV.

Sarà il sindaco Settimo Nizzi a fare da cerimoniere il 15 gennaio nell’Aula consiliare del Comune. Da lì ci si sposterà poi all’aeroporto dove sarà svelata l’insegna con la nuova intitolazione dello scalo gallurese.

Il nuovo nome dell’aeroporto arriva al termine di una stagione record per il numero di passeggeri, con grandi novità in arrivo. La più importante riguarda l’attivazione della rotta Olbia–New York operata da Delta, che diventerà la 121esima destinazione. Ma ci saranno anche collegamenti con Eindhoven e Siviglia e tra febbraio e marzo cominceranno già a operare diverse compagnie, tra cui Lufthansa e Transavia, già tra febbraio e marzo.

