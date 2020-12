Tragico incidente tra Galtellì e Sologo: un morto e un ferito grave

L’incidente questo pomeriggio.

Gravissimo incidente stradale sulla strada provinciale 25 Galtellì- bivio Sologo questo pomeriggio poco prima delle 17 dove ha perso la vita un uomo.

Un articolato per cause in corso di accertamento è andato scontrarsi contro un’autovettura che successivamente nella carambola ha coinvolto un automezzo che proveniva in senso contrario.

Violentissimo l’impatto ha che non ha lasciato scampo al conducente della vettura che è stata coinvolta nello scontro frontale: l’uomo è morto sul colpo. Il personale del 118 in questi istanti sta rianimando il conducente della seconda auto coinvolta.

Sul posto sono impegnate due squadre dei Vigili del fuoco da Nuoro e Siniscola, due pattuglie dei carabinieri e una ambulanza medicalizzata più elisoccorso 118.

