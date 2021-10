Tragico incidente a Serramanna, cade con lo scooter: muore un 59enne

L’incidente questo pomeriggio a Serramanna.

Tragico incidente questo pomeriggio a Serramanna, in via Roma, dove un 59enne ha perso la vita. L’uomo mentre era alla guida del suo scooter , per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dello mezzo cadendo rovinosamente a terra.

L’uomo è stato sbalzato per alcuni metri ed ha battuto la testa nonostante indossasse il caso. Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma purtroppo per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente.