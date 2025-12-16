Travolto da un masso nella cava a Luogosanto, aperta un’inchiesta

L’incidente sul lavoro nella cava di Luogosanto.

È stata aperta un’inchiesta per l’incidente sul lavoro avvenuto nella cava nel territorio di Luogosanto, ieri 15 dicembre. Il 57enne di Viddalba si trova ancora ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con gravi ferite e fratture causate della caduta di un masso di granito che lo ha travolto in pieno, schiacciandolo.

LEGGI ANCHE: Incidente sul lavoro a Luogosanto, ancora gravi le condizioni del 57enne

La sua prognosi è riservata e le sue condizioni sono ancora gravi. Stando a quanto riporta L’Unione Sarda, la Procura di Tempio Pausania ha disposto il sequestro della cava, eseguito dalla polizia giudiziaria. Gli ispettori dello Spresal sono al lavoro per identificare i proprietari della cava e accertare ulteriori responsabilità dietro questo grave infortunio. Le indagini puntano a chiarire se all’interno della cava sono presenti misure di sicurezza e precauzioni antinfortunistiche.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui