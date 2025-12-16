Come un villaggio di Natale, installazioni da sogno in una casa a Olbia – FOTO

Un’altra bellissima casa addobbata per Natale.

In zona Bandinu a Olbia si accende la magia del Natale con le luminarie di una casa in via Lucca. Ogni anno un nuovo tema per la villetta che si trova all’angolo con via Ragusa. I residenti hanno ispirato i loro vicini, che hanno anche loro deciso di mettere le luminarie.

L’atmosfera è magica e piena di inventiva. Oltre alle luminarie, ci sono anche installazioni nel cortile ispirati alla Disney, con le renne, Babbo Natale e il pupazzo di neve. Insomma, la fantasia non manca a questa famiglia che ha deciso di rendere una parte del quartiere olbiese un posto piacevole e luminoso. La loro casa, infatti, sembra un vero e proprio villaggio di Natale. Continuateci a mandare le vostre bellissime ville addobbate su 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐚𝐥 +𝟑𝟗 𝟑𝟒𝟓 𝟑𝟓𝟔 𝟕𝟓𝟏𝟐.

