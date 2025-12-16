I ragazzi del sant’Antonio di Gallura alla Copa Las Américas

La comunità di Sant’Antonio di Gallura celebra oggi un traguardo sportivo di risonanza internazionale: la Copa Las Américas. I giovani atleti del Settore Giovanile del Sant’Antonio Calcio hanno portato il nome della Gallura sul palcoscenico mondiale, trionfando nella Copa Las Américas, il prestigioso torneo internazionale organizzato dalla rinomata Barça Academy nella Repubblica Dominicana.

I giovani campioni

La vittoria è stata conquistata con il Team Italia Under 11, dove l’eccellenza del club sardo ha brillato in modo eccezionale: degli 11 bambini selezionati dalla Barça Academy per affrontare questa straordinaria esperienza, ben cinque provengono dal Sant’Antonio Calcio.

I giovanissimi campioni che hanno rappresentato l’Italia e la loro terra d’origine con onore sono: Marco Leon Balata. Giovanni Castelli, Sebastiano Doneddu, Mattia Pittorru e Daniele Sanna.

Questo risultato straordinario non è casuale, ma è la diretta conseguenza di un lavoro costante e appassionato. La società Sant’Antonio Calcio e i loro mister hanno seguito i ragazzi durante tutto l’anno con serietà e competenza, costruendo un percorso di crescita che ora raccoglie i suoi frutti più dolci sul campo internazionale.

Il successo nella Copa Las Américas è la dimostrazione della validità del progetto del Settore Giovanile della società. Un progetto che è stato sposato con convinzione e sacrificio dalle famiglie e dai ragazzi stessi, i quali hanno affrontato l’impegno sportivo non solo come allenamento, ma come vera e propria missione.

Questa esperienza non è solo un successo calcistico, ma un momento indimenticabile di crescita umana. Le sfide affrontate in un contesto internazionale, il confronto con coetanei provenienti da tutto il mondo e la gioia della vittoria resteranno impresse a lungo nel loro percorso di vita.

L’Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore allo Sport, esprime le più vive e sentite congratulazioni ai giovani atleti per l’impresa compiuta, allo staff tecnico che li ha preparati e alla società che ha creduto in loro. “Siamo felici di vedere il nome di Sant’Antonio di Gallura associato a un evento di tale portata e prestigio internazionale, come testimoniato anche dai numerosi articoli di stampa che stanno valorizzando questo eccezionale risultato”.



