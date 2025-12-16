Le condizioni del ferito nell’incidente sul lavoro a Luogosanto.

Le condizioni dell’operaio di 57 anni rimangono gravi a seguito dell’incidente avvenuto ieri mattina nella cava Comiti, a Luogosanto, dove è rimasto travolto da un masso mentre era al lavoro. L’uomo, residente a Viddalba, è rimasto intrappolato per diverso tempo prima di essere liberato dai colleghi e affidato ai soccorsi. Trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Areus all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso, ha riportato un trauma dorso-lombare con possibile frattura di un arto inferiore. Sebbene non sia in pericolo di vita, i medici hanno riservato la prognosi per le prime ventiquattro ore, periodo critico per valutare l’evoluzione delle lesioni.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora del tutto chiare: le autorità competenti stanno raccogliendo elementi per ricostruire l’accaduto e capire le cause che hanno portato al distacco del masso. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati alle attività estrattive, dopo che lo scorso giugno un altro lavoratore perse la vita in una cava di Buddusò a causa di un incidente simile. L’incidente di Luogosanto si inserisce nel quadro degli infortuni registrati negli ultimi anni in Gallura, sottolineando la pericolosità delle operazioni quotidiane in contesti lavorativi caratterizzati dalla movimentazione di materiali pesanti e dal rischio costante di caduta o schiacciamento. Le autorità e i responsabili della cava sono al lavoro per verificare le misure di sicurezza e prevenzione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui