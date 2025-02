I fondi della Regione per il Comune di Arzachena.

Il Comune di Arzachena ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Sardegna, pari a oltre 3 milioni di euro, destinato a una serie di opere pubbliche e interventi di manutenzione straordinaria che puntano a favorire lo sviluppo del territorio e a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Questi fondi verranno utilizzati per realizzare e riqualificare diverse infrastrutture cruciali. Tra gli interventi principali spiccano i 836 mila euro destinati alla riqualificazione dell’Auditorium Comunale, un’importante struttura culturale per la comunità locale. I lavori previsti comprendono il miglioramento dell’impianto di climatizzazione, il rifacimento delle coperture e l’adeguamento degli impianti tecnologici interni, oltre alla riqualificazione degli arredi e a piccoli interventi normativi in ambito di sicurezza antincendio. L’incarico per la progettazione di quest’opera è già stato conferito, con il progetto esecutivo in fase di acquisizione.

A completamento di una serie di progetti già avviati, 400 mila euro sono destinati al completamento dello stabile comunale in Piazza Filigheddu, che vedrà la realizzazione del secondo piano del padiglione B, attualmente incompleto. Questo intervento contribuirà a migliorare gli spazi dedicati ai dipendenti comunali, potenziando i servizi offerti alla cittadinanza. Anche per questo progetto, l’incarico di progettazione è stato conferito e il progetto esecutivo verrà acquisito a breve.

Un altro significativo investimento riguarda il porto di Cannigione, che riceverà 400 mila euro in aggiunta ai precedenti 950 mila euro già ottenuti. I lavori riguarderanno il consolidamento del molo di sopraflutto, il rifacimento di impianti primari come la rete idrica e l’illuminazione, e la realizzazione degli impianti per i posti barca. Il progetto esecutivo è stato acquisito e sarà presto adeguato al nuovo prezzario regionale, permettendo l’avvio della gara d’appalto.

Un ulteriore intervento prevede la progettazione dell’adeguamento dei ponti di via Pitagora e della circonvallazione, con una dotazione di 500 mila euro destinati a mitigare il rischio idrogeologico sui due manufatti. Per questo progetto, le progettazioni preliminari sono già in fase di acquisizione e la quantificazione delle risorse necessarie sarà fatta una volta completato lo studio.

Inoltre, 300 mila euro saranno utilizzati per completare le infrastrutture nella zona Artigianale, all’interno del Piano di Insediamenti Produttivi, mentre 350 mila euro saranno destinati alla progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico in via Milano. Altri fondi includono 100 mila euro per la sistemazione della strada che collega il borgo di Cudacciolu alla Circonvallazione di Arzachena, e 200 mila euro per la riqualificazione del Parco XVIII Novembre, con la creazione di un campo polivalente e altre migliorie verdi. Infine, 200 mila euro sono stati assegnati per la valorizzazione del sito archeologico dei Circoli megalitici di Li Muri, che sta per essere riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso di collegamento e l’installazione di impianti di videosorveglianza e illuminazione.

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha commentato con soddisfazione questo traguardo, dichiarando: “Questi finanziamenti sono fondamentali per migliorare la nostra infrastruttura e rispondere alle esigenze dei cittadini, stimolando anche il turismo”. Anche Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha sottolineato i risultati positivi ottenuti grazie ai due anni di impegno amministrativo, anticipando che i primi lavori partiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di offrire interventi di alta qualità.

