In treno da Olbia e Golfo Aranci per prendere la nave o l’aereo

I nuovi servizi per Olbia e Golfo Aranci.

Connettere i territori attraverso la mobilità integrata e sostenibile, consentendo alle persone di riscoprire l’Italia viaggiando in treno in totale sicurezza. Sono i principali obiettivi dell’orario estivo di Trenitalia al via da domenica 13 giugno 2021.

Per favorire gli spostamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali, anche in Sardegna Trenitalia ha implementato i collegamenti in treno verso Cagliari (porto e aeroporto di Cagliari Elmas), e con la soluzione treno+bus verso l’aeroporto di Olbia (Olbia AirLink). Inoltre, per venire incontro alla domanda di turismo di prossimità è stato implementato anche il servizio del Golfo Aranci Line: 12 collegamenti in treno in più da Olbia verso il porto di Golfo Aranci per tutta l’estate, con fermate anche nelle bellissime spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina.

