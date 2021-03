Lo trovano con 11 chili di droga nel camion al porto di Olbia.

“Non sapevo cosa trasportavo”. Con queste parole un 66enne originario del basso Lazio si è giustificato davanti agli uomini della Guardia di Finanza, che lo hanno beccato con 11 chili di cocaina mentre si recava in provincia di Nuoro dopo essere sbarcato ad Olbia. Insieme a lui sono finiti in manette altri 2 sardi alla quale l’uomo ha consegnato la droga.

L’uomo, un autotrasportatore della provincia di Latina, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato in provincia di Nuoro, poco dopo essere sbarcato ad Olbia. I finanzieri, probabilmente insospettiti, hanno iniziato a controllare i movimenti del 66enne e seguirlo, fintanto che non ha raggiunto gli altri due consegnandogli una scatola da rimorchio. Azione sulla quale i finanzieri sono intervenuti identificando gli uomini e sequestrando la sostanza stupefacente.

In sede giudiziaria l’anziano ha affermato di non essere a conoscenza di cosa trasportasse e ha smentito qualsiasi tipo di rapporto con gli altri indagati. Una risposta che non ha convinto il Gip del Tribunale di Nuoro che ha convalidato gli arresti e confermato la custodia cautelare in carcere.

(Visited 761 times, 761 visits today)