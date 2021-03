Il primo week end in zona bianca a Olbia.

Si respira aria di normalità nel primo week end di zona bianca a Olbia. I locali sono pieni, l’aria è frizzante con i primi accenni di primavera. Si brinda, si fanno selfie e l’atmosfera è allegra. Dopo mesi di coprifuoco finalmente si può fare una chiacchiera in più davanti a un aperitivo e poi andare a cena, come i vecchi tempi.



Tanti i giovani in giro, vogliosi di normalità e leggerezza, di vestirsi bene per uscire e rincontrare gli amici. La zona bianca ha dato un respiro di sollievo anche ai gestori dei locali felici di accogliere la clientela serale. Molti hanno già il pienone con prenotazioni riservate già da qualche giorno per non perdere il proprio tavolo. Distanze, mascherine, tutti ci tengono a far andar bene le cose e mantenere stretta questa zona privilegiata rispetto al resto dell’Italia.

