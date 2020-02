Trovati 2 chili di marijuana e un deposito di cocaina: indagano i carabinieri

In corso le indagini.

Durante servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla repressione ed al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti ed ai reati in genere, nel territorio di Gavoi i carabinieri della compagnia di Ottana, dopo aver battuto i terreni nei pressi di alcuni ovili hanno rinvenuto in località Brahu occultato tra la boscaglia un bidone in plastica chiuso al cui interno erano stati occultati quasi 2 chilogrammi di marijuana perfettamente essiccata.

Nel corso di un’altra perquisizione effettuata nel centro abitato di quel comune all’interno di un edificio è stato scovato un locale che era stato in precedenza adibito al confezionamento di dosi di stupefacente verosimilmente del tipo cocaina. Sequestrati materiali idonei al confezionamento, bilancini e sostanze stupefacenti.

Tutto quanto è stato sottoposto a sequestro verranno effettuati accertamenti tecnici. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei reati.

