Da Olbia ad Alghero, svelate le 20 tappe del Rally Italia Sardegna

Il via a Olbia con la super speciale.

Il Rally Italia Sardegna 2020 avrà un percorso composto da 20 prove speciali su sterrato suddivise in tre tappe per 308,63 km cronometrati complessivi. La novità più importante sarà il ritorno del mondiale in Gallura. Partenza e super speciale d’apertura saranno infatti ospitate ad Olbia, mentre la prima tappa composta da 8 speciali riproporrà la prova di Tempio Pausania che si era disputata l’ultima volta nel 2005. Per il settimo anno consecutivo è stata poi confermata la location di Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le banchine del porto turistico, le “ramblas” ed il Piazzale della Pace.

Poi la prima visione da non perdere: il via della corsa verrà dato in serata ad Olbia alle ore 18.08, con l’inedita Super Speciale di Olbia-Cabu Abbas. Un percorso misto di 3,79 chilometri complessivi, con i primi e gli ultimi 500 metri da percorrere su asfalto. Lo start dal lungomare lancerà le vetture verso il rettilineo, alle spalle dell’Acquedotto romano, che prevede un salto spettacolare al cospetto del pubblico. Quindi i piloti arriveranno in pieno centro città al molo Brin, dove la Media Zone precederà l’ingresso nel Parco Chiuso, allestito tra il Municipio e il Museo Archeologico di Olbia.

La prima tappa lunga in totale 121,78 km cronometrati, partirà la mattina di venerdì 5 giugno da Olbia con un percorso che prevede 8 crono (4 ripetuti due volte), quelli di Tempio Pausania (10,92 km) che ritorna dopo ben 15 anni, Erula-Tula (22,41 km), Castelsardo (14,72 km) e Monte Baranta allungata a 12,84 km. Sabato 6 giugno è poi in programma la classica tappa ricavata nel Monte Acuto composta da sette speciali per complessivi 141,16 km cronometrati con due passaggi a Coiluna-Loelle (15,00 km), Monti di Alà (26,85 km) e Monte Lerno (28,03 km) ed a fine giornata la speciale di Ittiri Arena (1,40 km). Domenica 7 giugno sono previsti in totale 41,90 km cronometrati suddivisi in quattro prove speciali, vale a dire i due passaggi a Cala Flumini (14,06 km) e nella power stage di Sassari-Argentiera (6,89 km), che nel secondo passaggio delle ore 12.18 andrà in onda in diretta televisiva in tutto il mondo. Solo allora sapremo con certezza il nome del vincitore di questa 17a edizione dell’appuntamento tricolore del mondiale rally, vincitore che poi come da tradizione si tufferà insieme a tutto il team nelle acque del porto di Alghero.

