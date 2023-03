Trovato morto in casa dopo alcuni giorni, la macabra scoperta a Tempio

Un 54enne è stato trovato morto in casa a Tempio

Nessuno lo vedeva da qualche giorno e oggi è stato trovato morto dentro casa: tragica fine di un 54enne a Tempio. I vicini si sono preoccupati perché non lo vedevano da qualche giorno e hanno chiesto aiuto. Nell’appartamento di via Bachelet sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Tempio.

Una volta dentro l’appartamento hanno scoperto che l’uomo, muratore di 54 anni, era per terra in bagno. Dalla prima ricostruzione sembra che possa esser caduto e aver riportato una ferita in testa. Di sicuro è rimasto lì circa quattro giorni prima che Tempio si accorgesse che era il suo cuore si era fermato.

