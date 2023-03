Un concorso per apire i concerti del Red Valley a Olbia

Aprono le iscrizioni del primo concorso musicale del Red Valley Festival dedicato a cantanti, band e rapper emergenti da tutta Italia. Dopo gli annunci dei grandi artisti protagonisti della settima edizione del Red Valley Festival 2023, in programma dal 12 al 15 agosto ad Olbia, gli organizzatori della manifestazione musicale più attesa dell’estate annunciano il primo concorso dedicato a cantanti, band e rapper emergenti di tutta Italia. Il Red Music Contest 2023-Live Edition offrirà la possibilità a due vincitori selezionati di esibirsi sul grande palco dell’Olbia Arena come artisti di apertura durante una delle quattro serate del Festival.

L’iniziativa, organizzata da Magma Events, è rivolta a tutti gli artisti e performer maggiorenni under35 delle categorie artistiche cantanti (interpreti o autori), band e rapper che intendano presentare i propri progetti musicali e mostrare le proprie potenzialità per ambire a uno slot in apertura su uno dei palchi più riconosciuti in Italia. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere e premiare il talento di artisti emergenti, stimolandone la ricerca creativa e offrendo loro un’ottima occasione di lancio e posizionamento”, raccontano gli organizzatori, sottolineando inoltre che “il contest è da intendersi a titolo completamente gratuito per gli artisti partecipanti”.

Per candidare il proprio progetto musicale, ogni artista dovrà compilare il modulo di iscrizione qui di seguito indicato (https://bit.ly/Iscrizione-RedMusicContest), fornendo tutte le informazioni richieste e diversi link che rimandino all’ascolto della propria musica e alla visione di un’esibizione dal vivo. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 21 aprile alle 23:59 e tutte le richieste pervenute tramite canali differenti o dopo tale termine, non verranno considerate.

Dopo la chiusura delle iscrizioni, verranno selezionati e ri-contattati i 16 progetti musicali più interessanti: questi avranno la possibilità di accedere alla fase finale del contest, che prevede l’esibizione dal vivo durante una delle serate in programma venerdì 14 aprile e venerdì 5 maggio 2023 presso il nuovissimo pub The Wall di Olbia (via Capo Verde – Delta Center, Olbia), che metterà a disposizione il suo palco per l’occasione.

Durante ogni serata finale, gli 8 artisti in gara proporranno un’esibizione dal vivo di 10-15 minuti davanti alla Commissione di Valutazione designata e al pubblico presente. Ogni concorrente potrà presentare i propri brani originali (editi o inediti) o cover di terzi. Tra la giuria, composta da un membro dell’organizzazione, un direttore artistico e d’orchestra, e tre giornalisti professionisti delle testate giornalistiche La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda e Olbia Nova, saranno presenti anche gli ospiti speciali Tore Fazzi (musicista e leader della storica band Collage) e la celebre cantante Maria Giovanna Cherchi, i quali contribuiranno a valutare i concorrenti in base alla qualità tecnica delle performance, selezione musicale, pertinenza di genere musicale con il target del Festival, originalità e tratti distintivi.

Il vincitore di ogni finale, tra gli 8 artisti in gara, verrà decretato sul momento dalla Commissione di Valutazione e avrà diritto a uno slot in apertura durante una delle serate del Red Valley Festival 2023 (12, 13, 14 o 15 agosto).

Inoltre, durante ognuna delle due finali al The Wall, verranno estratti a sorte due partecipanti tra il pubblico, i quali avranno diritto a un biglietto omaggio per assistere a una delle date del Red Valley.

Per ottenere maggiori informazioni sullo svolgimento del contest, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito www.redvalleyfestival.com/red-music-contest e visionare il regolamento ufficiale.

