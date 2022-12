Cadavere sul lungomare di Olbia, le indagini e cosa può essere successo

L’uomo morto trovato nel lungomare di Olbia.

Due sono le ipotesi sull’uomo di 69 anni trovato morto in mare sul lungomare di Olbia. Si indaga sulle cause del tragico decesso che ha scosso tutta la città.

A notarlo una passante, che intorno alle 7 del mattino si trovava in via Redipuglia. La donna si è messa a urlare e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati il personale del 118, della Capitaneria di porto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il corpo privo di vita è stato recuperato dai sommozzatori.

L’anziano, molto conosciuto in città, spesso veniva visto sul luogo, potrebbe anche essere caduto accidentalmente mentre percorreva la passerella in legno. Il 69enne veniva visto spesso al lungomare di Olbia dove era solito fare passeggiate in bicicletta.

