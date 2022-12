Nei barattoli della cucina nascondeva marijuana e hashish, arrestato

Arrestato un 40enne che nascondeva marijuana e hashish.

Ieri mattina gli agenti della polizia Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias, hanno avviato alcuni controlli in seguito all’attività di spaccio di un 40enne presso il proprio domicilio.

Pianificato l’intervento i poliziotti hanno atteso che l’uomo uscisse dalla propria abitazione per recarsi al lavoro per fermarlo e procedere al controllo per la ricerca dello stupefacente. I sospetti erano più che fondati perché all’interno dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto, ben celati negli stipiti della cucina, diversi contenitori al cui interno era stata nascosta la droga.

La quantità totale dello stupefacente sequestrato è risultata pari a 450 grammi di marijuana e 8 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Al termine della perquisizione è stato accompagnato in Commissariato dove è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. In mattinata si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.

