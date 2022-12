Trovato morto in quel mare che tanto amava, Olbia piange la scomparsa di Antonio

Chi era Antonio Usai.

Tutta la città è in lutto per la scomparsa tragica di Antonio Usai, trovato morto in mare questa mattina a 69 anni. Un uomo molto conosciuto a Olbia, che abitava poco distante dal luogo dei ritrovamento del suo corpo e che spesso lo si vedeva da quelle parti.

Usai, pensionato, era un uomo sportivo che amava tanto il mare e che spesso andava a pescare nelle vicinanze. Non rinunciava mai alla sua passeggiata sul nuovo lungomare oppure a un giro con la sua bicicletta. L’anziano abitava solo nelle palazzine dall’altra parte del waterfront cittadino, vicino al parco Mario Cervo, e l’ultima volta è stato visto ieri sera mentre acquistava una pizza.

L’autopsia sul corpo di Antonio.

Poi la tragica fine, sulla quale stanno indagando gli uomini della guardia di finanza. Solo l’autopsia, i cui esiti non arriveranno prima di lunedì, chiarirà le cause e l’ora del decesso dell’anziano. Antonio potrebbe essere deceduto ieri sera e il cadavere ritrovato soltanto questa mattina alle 7. Forse trascinato dalla corrente o forse l’uomo è caduto nel punto esatto del ritrovamento.

