Trovato morto a Valle della Luna, ipotesi mix di droga e farmaci

Le indagini su Riccardo Rundine trovato morto a Valle della Luna.

Aveva trascorso la notte in tenda con alcuni amici nella Valle della Luna, a Santa Teresa Gallura. Al risveglio, però, per Riccardo Rundine, 32 anni, originario di Sassari, non c’è stato alcun ritorno alla realtà. È stato trovato privo di vita, immobile, all’interno della sua tenda. Un risveglio drammatico per i compagni che erano con lui, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Accanto al corpo del giovane, i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e farmaci. È su questo dettaglio che ora si concentra l’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio Pausania, che ha già disposto l’autopsia. L’ipotesi investigativa, ancora da confermare, è che Riccardo possa essere stato vittima di un micidiale mix di droga e medicinali, rivelatosi letale nel sonno.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la serata era trascorsa senza segnali di allarme. Nessuno degli amici presenti avrebbe notato comportamenti anomali o sintomi che potessero far presagire un malore. Solo al mattino, al momento del risveglio, la tragica scoperta. Dai primi rilievi sul posto non sono emersi segni di violenza o traumi sul corpo del 32enne, elemento che ha inizialmente fatto pensare a un decesso per cause naturali.

Le indagini, coordinate dalla magistratura, proseguono a ritmo serrato per chiarire le circostanze esatte della morte. Nessuna pista viene esclusa, ma l’attenzione resta concentrata sulle sostanze trovate accanto al corpo. Nelle prossime ore verrà eseguito l’esame autoptico all’Istituto di Medicina legale dell’Università di Sassari, che potrà fornire risposte decisive sulle cause del decesso.

