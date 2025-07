Olbia al centro del dibattito sull’immigrazione, protagonisti i giovani

Il dibattito sull’immigrazione a Olbia.

La città di Olbia ha ospitato il 3 e 4 luglio la prima Conferenza Regionale sull’immigrazione, promossa dall’assessorato al Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Una scelta tutt’altro che casuale: con la più alta percentuale di residenti stranieri rispetto alla popolazione totale, Olbia è stata indicata come simbolo di multiculturalità e innovazione sociale, oltre che come laboratorio attivo di buone pratiche in materia di accoglienza e integrazione.

Tra i protagonisti della due giorni, l’associazione cittadina New Generation on the wave, composta da giovani mediatori linguistico-culturali con background migratorio, attiva dal 2023. Il loro intervento – tra testimonianze personali, riflessioni e progetti – ha offerto uno sguardo autentico e diretto sulle sfide e le opportunità che attraversano oggi le seconde generazioni. Un apporto che ha contribuito a trasformare l’evento in uno spazio di ascolto e condivisione reale, oltre le formule istituzionali.

Durante la conferenza si è discusso di temi centrali quali scuola, lavoro, salute, abitazione, equità e disuguaglianze, affrontando in modo trasversale il tema dell’inclusione attiva nei contesti sociali, culturali ed economici dell’isola. Numerosi gli interventi da parte di esponenti istituzionali, rappresentanti delle comunità straniere e delle associazioni impegnate sul territorio.

L’obiettivo condiviso, emerso con forza da più voci, è quello di costruire una Sardegna più giusta, solidale e aperta, dove la diversità non sia ostacolo ma risorsa da valorizzare. In questo senso, l’esperienza di Olbia e di realtà come New Generation on the wave mostra una possibile via: fare rete tra istituzioni, cittadinanza e giovani portatori di nuove identità.

