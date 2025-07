Un giovane morto nella Valle della Luna

Sarebbe un giovane sardo il morto trovato stamattina nella Valle della Luna, il decesso risalirebbe a stanotte. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Santa Teresa Gallura e della Procura di Tempio il giovane si sarebbe addormentato, ma non si sarebbe più svegliato. Sarà necessaria l’autopsia per appura le cause della morte in quella zona resa celebre dagli hippie.

LEGGI ANCHE: Nuovo blitz nella Valle della Luna, sanzioni per i campeggiatori abusivi

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui