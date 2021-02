Trovato con oltre un etto di droga nel giubbotto: arrestato un 51enne

La polizia ha bloccato l’auto per un controllo.

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio. Ieri pomeriggio è arrivata una chiamata sulla linea 113 al Centro Operativo del Commissariato di Iglesias con la quale un poliziotto, libero dal servizio, segnalava un’autovettura all’ingresso della cittadina con a bordo due noti pregiudicati.

Immediatamente, un equipaggio della Squadra volante del commissariato ha intercettato e bloccato l’autovettura. I due agenti hanno riconosciuto uno dei due occupanti, 51enne di Iglesias, per essere pregiudicato con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad un primo controllo, i poliziotti gli hanno trovato addosso, occultati tra la maglietta e il giubbotto, circa 110 grammi di marjuana, custoditi all’interno di un involucro di plastica. All’interno del portaoggetti dell’autovettura di proprietà dell’autista, anche lui con precedenti di polizia, hanno trovato un portafoglio con all’interno una dose di eroina e una dose di cocaina.

Il primo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina, il secondo, invece è stato segnalato per la violazione amministrative circa il possesso.

