Truffa gli anziani e scappa, i carabinieri lo bloccano all’imbarco da Olbia

Un 50enne bloccato e arrestato per truffa a Olbia.

Un’operazione lampo dei carabinieri è riuscita a bloccare un uomo e arrestarlo per truffa all’imbarco a Olbia. Le indagini sono sono scattate dopo una denuncia a Paulilatino, dove una donna è stata raggirata da un falso maresciallo della Guardia di Finanza, che si è fatto consegnare i preziosi e 400 euro per poi fuggire. Grazie alla tempestiva reazione dei Carabinieri e all’analisi dei filmati di videosorveglianza incrociati con le liste d’imbarco della traghetto Olbia-Civitavecchia.

Diverse truffe.

I militari sono risaliti all’auto a noleggio usata per il colpo. A seguito di un lungo appostamento al porto di Olbia, l’uomo, un cinquantenne napoletano in procinto di lasciare la Sardegna, è stato bloccato mentre indossava ancora gli stessi abiti del furto. Gli accertamenti hanno permesso di attribuirgli altri colpi simili messi a segno con la medesima tecnica a Thiesi, Arzachena, Bono e Olbia. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali a disposizione della Procura di Tempio Pausania, mentre proseguono le ricerche dei complici e della refurtiva.

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