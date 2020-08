Turismo, Sardegna prima per popolarità: ma paga nella valutazione del sistema ricettivo

L’Isola scala comunque 9 posti rispetto al 2019.

Oltre 1,1 milioni di pagine indicizzate, circa 5 milioni di like e recensioni conteggiate e ben 533 mila le strutture ricettive osservate. Sono questi i numeri generati dalle regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dal Regional Tourism Reputation Index per il 2020, predisposto da Demoskopika, che lascia una fotografia in chiaroscuro della Sardegna.

L’isola infatti primeggia nella popolarità mettendosi dietro tutte le altre regioni d’Italia ma paga dazio nella classifica che valuta il sistema ricettivo, tenendo conto dei principali siti di recensioni: su Tripadvisor la Sardegna risulta 12esima, Booking (19), Expedia (19) e Google Travel (15).

Se la Sardegna ottiene il punteggio più alto nel ranking parziale della popolarità (122,7 punti). Quasi a pari merito, la Sicilia (122,6 punti) il confronto tra le recensioni sommando i 4 siti principali precedentemente citati, la pone all’ultimo posto facendola quindi scivolare nella classifica generale al nono posto. Ma c’è anche un’altra nota positiva, la Sardegna infatti è la regione che ha guadagnato più posizioni rispetto allo scorso anno, ben 9.

