Multato un turista tedesco in Costa Smeralda.

Un turista tedesco di 57 anni ha escogitato un trucco per tentare di eludere i controlli all’aeroporto e potersi portare via sabbia e conchiglie raccolte sulle spiagge della Costa Smeralda: spedire al proprio domicilio in Germania un pacchetto contenente il materiale vietato.

Ma la sfortuna ha voluto che le poste considerassero il pacco irregolare e lo rimandassero al mittente, ovvero la struttura alberghiera dove l’uomo aveva soggiornato ad aprile. Gli albergatori, vedendosi recapitare il plico, hanno informato i carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo, i quali, visto il contenuto, hanno elevato una sanzione di 1.000 euro prevista per l’asportazione vietata di sabbia e conchiglie dai litorali.