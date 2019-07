La tutela del mare e dell’ambiente nei quadri di Ana Maria Serna

Una serie di eventi in Gallura.

La poetessa e pittrice messicana Ana Maria Serna, mette in pausa i suoi “Speciali su Radio Internazionale Costa Smeralda ” e con Anna Stegagno organizza la prima edizione di una serie di eventi di pittura, scultura, poesia e laboratori a Costa Paradiso.

Due donne che attraverso la creatività e la spiritualità creeranno un momento di incontro culturale con il pubblico.

Giovedì 11 Luglio dalle ore 19,00 , presso l’Hotel Costa Paradiso, Ana Maria Serna presenta la mostra pittorica “Mare e Luce” quadri che raccontano per immagini il suo amore per il mare , la natura e la luce portando un messaggio di consapevolezza per i problemi climatici che affliggono nostro pianeta . Ana Maria Serna e Anna Stegagno organizzano anche laboratori e musica in diverse location compresa la Piazzetta e il mare.

Già nel corso degli appuntamenti settimanali di Radio Internazionale Costa Smeralda al Mercato di Porto Romano, Ana Maria Serna, attraverso i suoi dipinti propone tematiche sulle quali riflettere : il mare e la sua salvaguardia, il pianeta e la sua salute, il rispetto e l’amore per il cibo, la ricerca della qualità anche nella produzione e nel consumo di frutta e verdura a Km zero .

Ana Maria Serna non è solo una sensibilissima pittrice, affermata in ambito internazionale, protagonista di mostre e incontri culturali in tutta Italia, è anche una raffinata poetessa e giovedì 11 luglio alle ore 19,00 presenterà il suo libro di poesia ” Prima che l’amore mi uccida” coinvolgendo, come sua abitudine, il pubblico che reciterà le sue poesie in diverse lingue.

Biografia

La pittura di Ana Maria Serna è un omaggio alla femminilità, alla dolcezza,alla consapevolezza e alla creatività.

Aartista particolarmente dotata nell uso dei colori.Nata In Messico fin da piccola ha coltivato la sua passione per l’Arte. Contemporaneamente si laurea in Biologia.Al inizio Autodidatta ,studia Arte Libera alla Università Veracruzana .Crea e sperimenta. A guidarla e l’ amore per la vita e la natura ,il gusto del bello ,il piacere delle Emozioni.

Pittura calda e immediata,forte nella sua semplicità, sempre molto suggestiva nella scelta dei colori. Protagonista di tante Mostre Nazionali ed Internazionali, Ana Maria Serna intraprende sempre nuove emozioni con la scultura , il design,la fotografia e la poesia.

(Visited 39 times, 39 visits today)