Tutto pronto per il Pasquetta Sound Festival di Arzachena: il programma

Il programma della prima edizione del Pasquetta Sound Festival di Arzachena.

Di Pietro Lobrano

La prima edizione del Pasquetta Sound Festival va in scena dal 19 al 21 aprile tra il centro storico di Arzachena e il borgo di Cannigione per coinvolgere turisti e residenti alla scoperta di tradizioni, territorio e momenti di spettacolo per il fine settimana di Pasqua.

L’iniziativa è promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, con il patrocino della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio. “L’amministrazione comunale vuole far crescere l’evento da oltre dieci anni rappresenta uno dei momenti clou per l’avvio della stagione turistica in concomitanza con la Pasqua – commenta Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo -. Ogni anno introduciamo elementi nuovi e, per questa edizione, abbiamo ampliato la programmazione creando un intero fine settimana di appuntamenti per contribuire a rafforzare l’attrattività della Sardegna in primavera. Prevediamo ottimi numeri in termini di presenze, soprattutto giovani. Sabato e domenica sarà protagonista il centro storico con artigiani, musica e buon cibo per due giorni all’insegna della tradizione e della cultura isolana. Lunedì, invece, sarà la musica in primo piano a Cannigione con il consueto concerto a ingresso gratuito. Negli anni si sono alternati sul palco cantanti tra i più noti del panorama nazionale come Cristiano De Andrè, Francesco Baccini, Le Vibrazioni, Tiromancino, Mr Rain, fino alla prossima attesa esibizione di Coez”.

Sabato 19 aprile, dalle 10 alle 18, in piazza Risorgimento, il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena presieduto da Gesuino Pileri avrà il compito di raccontare le tradizioni degli arzachenesi a tavola. Il pubblico assisterà alla preparazione di due tipicità del menù Pasquale. I volontari dell’associazione prepareranno le formaggelle e i ravioli dolci seconde ricette originali. Ai fornelli anche il maestro frittellaio Paolo Sanna per la lavorazione e cottura dal vivo delle frittelle lunghe. Sabato 19, dalle 10 alle 18, e domenica 20 aprile, dalle 10 alle 13, in piazza Risorgimento, il Gruppo Artigiani Sardi espone manufatti e prodotti naturali come cesti, ceramiche e unguenti. Spazio anche qui alla gastronomia con uno stand dedicato alla cottura della carne. Musica dal vivo con il Dilliriana Duo.

Lunedì 21 aprile, dalle 10 alle 13, al parco Riva Azzurra di Cannigione, apre il Giardino di Pasqua con la regia di Magic Party, che propone l’incontro con i pony Pluto e Alaska per avvicinare i bimbi al mondo dell’equitazione in collaborazione con il ranch La Prugnola e i laboratori creativi “Teste di Prato” “Dipingi le uova” e “Crea il coniglietto” in compagnia del coniglio pasquale gigante. Dalle 16:30 riflettori accesi sul grande palco allestito davanti alla spiaggia del borgo per il concerto di Coez, Aka7even e Shari. Lo spettacolo a ingresso gratuito, unica data in calendario dell’anno per Coez, è organizzato da Celebration Agency e Vivo Concerti. Stand delle associazioni locali proporranno street food.

