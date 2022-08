I controlli della polizia stradale da San Teodoro a Budoni.

La polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada. In particolare, lungo la 125, nel tratto compreso fra i comuni di San Teodoro e Budoni, sono stati effettuati dalla polizia stradale di Nuoro, guidati dal comandante Leo Testa, mirati servizi di controllo con verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti di auto e motoveicoli. Il Questore di Nuoro ha disposto, altresì, il necessario supporto operativo e la partecipazione di personale medico dell’ufficio sanitario per gli accertamenti di competenza.

Nel corso dei servizi e di quelli speciali di prevenzione per le “Stragi del sabato sera” sono state impegnate complessivamente 13 pattuglie, controllati in totale 94 conducenti di cui ben 18 risultati positivi all’alcooltest e 2 a quello degli stupefacenti, ai quali sono state applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre, sulla strada statale 131 è stato rilevato un incidente causato dalla guida in stato di ebrezza alcoolica di un conducente. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo e si concentreranno prevalentemente sulle statali che conducono alle località costiere, non trascurando le zone interne, ove, saranno attuati i medesimi servizi.