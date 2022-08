Il concerto di beneficenza a Pittulongu.

Si svolgerà sabato 27 agosto, presso la chiesa di Santa Maria del mare, a Pittulongu, con inizio alle ore 21 “Musica e colori”, il concerto annuale di Giovanni Budroni e friends. Il concerto, in anche questa edizione 2022, sarà dedicato alla beneficenza, infatti i proventi della serata saranno devoluti interamente per alcuni lavori di cui ha bisogno la piccola chiesetta del quartiere di Olbia, situata in prossimità della spiaggia di “Mare e rocce“. L’evento sarà dedicato non solo alla musica, ma anche alla pittura.

Un vasto repertorio di brani musicali.

Infatti mentre il maestro Giovanni Budroni con sax, clarinetto e folto numero di friends, eseguiranno il nuovo repertorio con brani di musica tratti dal progetto “ Dal classico al pop passando per lo swing, i pittori, che per l’occasione saranno in tre, con lavori singoli e ben distinti, riporteranno su tela attraverso pennelli e colori le sensazioni che verranno trasmesse loro attraverso la musica e i suoni.

La vendita delle opere pittoriche di tre artisti.

Roberta Cocco, Maria Domenica Ciaddu e Mozok, questi i nomi dei tre artisti che con il loro estro e la loro maestria, attraverso pennelli e colori si esibiranno insieme ai musicisti sul sagrato della chiesa. Alla fine del concerto le tre opere verranno vendute al miglior offerente. Felicissimo il gruppo parrocchiale guidato dal parroco don Albert Guevera organizzatore della serata.

Gli altri cantanti sul sagrato della chiesa.

Tra i musicisti che si esibiranno in concerto con Giovanni Budroni ci saranno: Gianni Villa e Giovanni Secchi tromba e flicorno, Mario Pirina alle chitarre, Rosario La Greca al pianoforte, il rapper Axhell, le vocalist Alessia Zuddas e Iside Zucconi, Corina Alvarez, Maria Lucia Masala, Tore Muntoni, Antonio Doddo e Laura Atzori.