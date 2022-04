Multato un 60enne di Olbia.

Un 60enne residente a Olbia è stato denunciato, nelle scorse ore, poiché beccato alla guida dell’auto con un tasso alcolico oltre 6 volte il limite consentito. All’uomo, inoltre, è stata ritirata la patente.

I carabinieri della Compagnia di San Vito lo hanno scoperto ieri, intorno alle 12, mentre percorreva la strada statale 387. Al primo esito il valore era di 2,78 grammi per litro, mentre alla seconda ben 2,98. L’auto, tuttavia, non è stata sequestrata in quanto appartenente ad un’altra persona.