Un ulivo secolare per i 60 anni dell’Alberghiero di Arzachena

All’Alberghiero di Arzachena un ulivo secolare

Ad Arzachena arriva un ulivo secolare per i 60 anni dell’Ipsar Costa Smeralda, lo storico istituto alberghiero. L’Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione si prepara a celebrare un traguardo storico: i suoi 60 anni di attività. L’attesa per i festeggiamenti è stata magnificamente impreziosita da un gesto di grande valore simbolico e culturale.

Grazie alla generosità di Ever Green srl, la piazza dell’istituto è stata arricchita con uno splendido ulivo secolare. Questo albero, che porta con sé secoli di storia, non è solo un elemento di arredo urbano, ma un potente simbolo di radici, resilienza e crescita continua.

I ringraziamenti dell’istituto

Per un istituto di formazione, l’ulivo secolare rappresenta il legame con la tradizione e la terra sarda, elementi fondamentali della cultura enogastronomica insegnata. Simboleggia inoltre la longevità e la solidità dell’istituto, che da sei decenni forma generazioni di professionisti. L’Ipsar ha espresso un sentito ringraziamento alla Ever Green srl per il dono che “anticipa al meglio i festeggiamenti” e arricchisce l’ambiente formativo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Amministrazione Comunale di Arzachena, lodata per il suo costante supporto e per credere fermamente nelle iniziative dell’istituto.

“È bello sentirsi parte di una comunità che cresce insieme,” si legge nella nota dell’istituto.

Questa collaborazione tra la scuola, le aziende private e l’ente locale rafforza il concetto di “comunità che cresce insieme”, dove l’istruzione e la cultura sono valori condivisi e sostenuti da tutti gli attori del territorio.

L’ulivo secolare è il prologo ideale per le celebrazioni dei 60 anni, che metteranno in luce la storia, l’eccellenza nella formazione e il ruolo cruciale che l’IPSAR Costa Smeralda ha avuto nello sviluppo del settore turistico della Sardegna.

L’iniziativa evidenzia come la scuola sia un punto di riferimento non solo educativo, ma anche culturale per l’intera comunità di Arzachena.

