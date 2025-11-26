Doppio artista per Capodanno a Olbia: c’è anche Lazza

Olbia si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile e non solo per Marco Mengoni in prima serata: dopo mezzanotte sul palco arriverà Lazza. Uno degli artisti più acclamati della scena musicale italiana ed europea.

LEGGI ANCHE: Mengoni è la stella del Capodanno di Olbia: la conferma ufficiale

Chi è il rapper Lazza.

Con un palmarès che conta 1 disco di diamante, 107 dischi di platino e 49 dischi d’oro, Lazza si conferma uno degli artisti più trasversali del panorama musicale italiano. Con il suo ultimo progetto LOCURA JAM + OPERA (Island Records) ha riscritto due volte il successo di LOCURA (Quintuplo Disco di Platino) in una doppia versione con live band e orchestra, confermando la sua capacità di innovare e sorprendere.

Dopo il trionfo del LOCURA TOUR 2025, che ha registrato il tutto esaurito nei principali palasport italiani, e il debutto storico allo Stadio San Siro di Milano, Lazza ha portato la sua “locura” anche sui palchi internazionali con l’European Tour 2025, conquistando le principali città europee. Ora, per la notte di Capodanno, sarà Olbia a diventare il centro della grande festa.

Il rapper Lazza è stato più volte a Olbia, tra gli artisti sul palco del Red Valley. Inoltre Lazza e Mengoni sono arrivati sul podio al Festival di Sanremo 2023. Il cantautore vinse la kermesse, mentre il rapper milanese arrivò secondo. A Olbia si rincontreranno per inaugurare il Capodanno 2026.

Nizzi: “Evento che unirà cittadini e turisti”

Il sindaco Settimo Nizzi commenta: ”Portare un artista del calibro di Lazza nella nostra città per la notte di Capodanno è un segnale forte: Olbia vuole essere protagonista della scena culturale e musicale. Sarà un evento che unirà cittadini e turisti in una grande festa di musica. Il modo migliore per inaugurare il nuovo anno”.

Balata: “Occasione di promozione per Olbia”

”Questo concerto rappresenta una straordinaria occasione di promozione per Olbia – aggiunge l’assessore al turismo Marco Balata – L’arrivo di Lazza farà felici tanti giovani. L’artista è reduce da successi internazionali e da palcoscenici prestigiosi come San Siro e darà visibilità alla nostra città contribuendo ad attrarre visitatori da tutta la Sardegna e oltre”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui