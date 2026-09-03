Rinnovamento ai vertici dell’Unione dei Comuni Alta Gallura: Agostino Pirredda alla presidenza

Il panorama amministrativo dell’Alta Gallura registra un passaggio di consegne significativo per il governo locale. Agostino Pirredda, Sindaco di Luogosanto, ha assunto ufficialmente la carica di nuovo Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, raccogliendo l’eredità del Presidente uscente Nicola Saba.

La nuova squadra

L’avvicendamento segna l’inizio di una nuova fase gestionale per l’ente sovracomunale, accompagnata dalla formalizzazione dell’organo esecutivo. La squadra di governo vede i sindaci Leonardo Lutzoni (Luras), Marco Demuro (Aglientu), Pietro Peru (Aggius) e l’assessore di Santa Teresa Nello Mura.

Il cambio ai vertici offre l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto dalla giunta precedente. A Nicola Saba e all’amministrazione uscente viene riconosciuto un costante impegno nel coordinamento dei servizi e nelle politiche di sviluppo locale condotte negli ultimi anni.

La nuova presidenza guidata da Agostino Pirredda si proietta ora verso le sfide future dell’ente. L’esperienza amministrativa maturata sul campo rappresenta un elemento chiave per orientare l’azione della giunta verso il rilancio istituzionale, la valorizzazione delle risorse territoriali e il rafforzamento della coesione tra i vari centri abitati della zona.

A sottolineare l’importanza di questo momento istituzionale è intervenuto anche il Sindaco di Calangianus, Fabio Albieri. “Sono certo che la sua grande esperienza e il suo equilibrio saranno fondamentali per il rilancio dell’ente e la valorizzazione di tutto il territorio”. L’obiettivo centrale del nuovo assetto politico rimane la crescita socio-economica integrata, il rafforzamento della coesione e la tutela delle prerogative di tutte le comunità locali dell’Alta Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui