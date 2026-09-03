Tamponamento fra tre auto alle porte di Olbia

Il tamponamento alle porte di Olbia.

Un incidente stradale ha coinvolto tre auto a Olbia, all’incrocio tra la strada provinciale 73 e via Picciaredda. Il tamponamento si è verificato mentre i veicoli percorrevano la zona dell’intersezione, causando rallentamenti alla circolazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Olbia, che ha provveduto a gestire il traffico e a effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno raccolto gli elementi utili a chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra le tre vetture. Nonostante il coinvolgimento di più mezzi, l’incidente non ha provocato feriti. Le verifiche da parte dei vigili sono proseguite sul posto mentre venivano ripristinate le normali condizioni di viabilità.

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