Nuovi attraversamenti rialzati a Loiri Porto San Paolo

A Loiri i nuovi attraversamenti rialzati.

La viabilità nel centro abitato di Loiri Porto San Paolo sarà interessata da un nuovo intervento finalizzato a rafforzare la sicurezza stradale. L’amministrazione comunale ha infatti affidato i lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in cinque località del territorio: Loiri, Azzanì, Montelittu, Trudda e Vaccileddi. Il provvedimento è contenuto nella determinazione numero 204 del 25 agosto, adottata dall’Area Lavori pubblici e Servizi al Territorio. L’intervento complessivo prevede una spesa di 174.405,93 euro, comprensiva dei lavori, degli oneri per la sicurezza, dell’Iva e delle somme destinate alle funzioni tecniche e al contributo previsto per la procedura.

Il ribasso presentato dall’impresa.

L’esecuzione delle opere è stata affidata alla società Nicolas s.r.l., con sede a Oniferi, in provincia di Nuoro, attraverso una procedura di affidamento diretto sulla piattaforma SardegnaCat. L’impresa ha presentato un ribasso dello 0,05% sull’importo posto a base d’asta, pari a 138.457,20 euro. Il valore dei lavori affidati, compresi 2.200 euro di oneri per la sicurezza, ammonta a 140.587,97 euro oltre Iva.

La necessità degli attraversamenti rialzati a Loiri Porto San Paolo.

In particolare, il progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione di intervenire sulla sicurezza delle strade che attraversano i centri abitati. Ciò attraverso infrastrutture pensate per rendere più sicuri i passaggi pedonali e favorire una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. L’iter progettuale era stato avviato nei mesi scorsi. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, predisposto dal personale dell’Area Lavori pubblici e Servizi al Territorio, è stato prima approvato dalla Giunta comunale il 28 luglio e successivamente nuovamente approvato il 7 agosto a seguito di alcune modifiche progettuali. Per l’intervento il Comune ha inoltre previsto 2.769,14 euro per le funzioni tecniche del personale interno e 35 euro quale contributo dovuto all’Autorità nazionale anticorruzione. La spesa destinata alla società affidataria, pari complessivamente a 171.517,32 euro Iva inclusa, è stata impegnata sul bilancio comunale con esigibilità entro il 31 dicembre.

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