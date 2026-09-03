Matrimonio Blumer-Spano a San Pantaleo, preparativi al via, ma il borgo resta aperto

Il matrimonio di Brendan Blumer e Salvatore Spano.

Il centro di San Pantaleo si prepara ad accogliere il matrimonio di Brendan Blumer e l’olbiese Salvatore Spano. La grande cerimonia si terrà sabato 5 settembre e in paese sono visibili già i preparativi dell’evento, con le transenne nella piazza principale del bellissimo borgo olbiese. L’avvio dei preparativi ha generato un po’ di apprensione tra residenti e visitatori a causa di voci imprecise circolate di recente, spingendo commercianti e abitanti a chiarire la reale portata dell’iniziativa.

Ma il borgo non è blindato.

Il borgo non rimarrà affatto blindato per l’intera settimana. Le limitazioni al traffico saranno concentrate esclusivamente nella giornata di sabato e riguarderanno un perimetro molto ridotto. Solo un ristretto numero di attività affacciate direttamente sulla piazza principale sospenderà l’esercizio venerdì 4 settembre per agevolare l’allestimento, mentre tutte le altre strutture e i negozi situati all’esterno della zona interessata lavoreranno regolarmente. San Pantaleo rimarrà quindi attiva, accessibile e pronta ad accogliere il pubblico.

I festeggiamenti.

Il programma dei festeggiamenti prenderà il via venerdì sera con un appuntamento in un ristorante di Porto Cervo. Sabato la piazzetta del paese farà da cornice a un aperitivo accompagnato da un intrattenimento musicale che dovrebbe vedere la partecipazione della cantante Giorgia, prima che la festa si sposti a bordo del traghetto ristrutturato Agata, dotato di un palco galleggiante. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito dal Comune di Olbia grazie all’importante ritorno di immagine per il territorio e alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali.

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