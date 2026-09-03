Il leader dei Coldplay arriva a Olbia: è il super ospite del matrimonio Blumer-Spano

Chris Martin arriva a Olbia per il matrimonio di Brendan Blumer.

Il matrimonio di Brendan Blumer e Salvatore Spano è ormai vicino e a Olbia arrivano gli invitati alla cerimonia. All’aeroporto è arrivato il super ospite Chris Martin. Il leader dei Coldplay, è atterrato proprio nel pomeriggio di oggi, 3 settembre, allo scalo olbiese.

Il cantautore britannico, è stato visto in abbigliamento casual con zaino, felpa bianca, bermuda e occhiali da sole. Pronto per celebrare le nozze tra l’olbiese Salvatore Spano e il miliardario re delle criptovalute Brendan Blumer in Gallura, dove si terrà un matrimonio da favola dove saranno presenti tanti altri ospiti vip.

I festeggiamenti legati al matrimonio comprendono diversi appuntamenti al via già da stasera, culminando con la grande cena per 300 invitati fissata per sabato 5 settembre a San Pantaleo. La lista delle presenze vanta nomi di altissimo profilo del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Giorgia, Laura Pausini, Kygo e Rita Ora. A impreziosire la platea di vip ci sarà anche Lady Gaga, attesa come invitata e non come performer, pur senza escludere possibili sorprese nel corso di quello che si preannuncia a tutti gli effetti come lo show dell’anno.

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