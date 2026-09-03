Meteo Olbia 4 settembre, l’estate continua in Gallura

Il meteo a Olbia per venerdì 4 settembre sarà caratterizzato ancora una volta dal sole e da condizioni atmosferiche stabili. La previsione ARPAS indica cielo sereno per l’intera giornata, con soltanto qualche possibile passaggio di nubi alte nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni sulla Gallura.

Anche le temperature resteranno su valori tipicamente estivi. La previsione dettagliata per la zona nord-orientale indica per Olbia una minima di 22 gradi e una massima di 35, mentre Tempio Pausania potrebbe arrivare a 34 gradi. Nelle aree più interne della Gallura e del territorio vicino, il caldo sarà quindi più intenso rispetto alle località costiere.

Le previsioni meteo per venerdì 4 settembre in Gallura

La giornata inizierà con cielo sereno e venti molto deboli. Tra la mattina e il pomeriggio entrerà in funzione il regime delle brezze, senza particolari rinforzi. Anche la sera il vento tornerà a essere debole o quasi assente.

Il quadro sarà favorevole per chi sceglierà le località della costa gallurese per trascorrere una delle ultime giornate estive. Le condizioni del mare saranno generalmente buone, con acque poco mosse o calme lungo i settori orientali. La previsione regionale indica infatti mari poco mossi sulla parte orientale dell’Isola. Il passaggio dall’estate all’autunno, quindi, sarà ancora poco evidente sul piano meteorologico. Le temperature rimarranno elevate soprattutto nelle ore centrali, mentre le mattine saranno progressivamente più fresche rispetto alle settimane più calde dell’estate.

Dai controlli effettuati sulle comunicazioni disponibili del Comune di Olbia non emergono al momento avvisi specifici legati a fenomeni meteorologici per il 4 settembre. Anche la Protezione civile regionale non segnala una nuova situazione di criticità idrogeologica associata alla giornata. Il bollettino del pericolo incendi mostra invece una situazione da tenere sotto osservazione, ma senza l’estensione delle aree di maggiore pericolo che interessa altre parti dell’Isola.

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