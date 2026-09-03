Olbia, rampa chiusa fino al 30 settembre per verifiche sul traffico

La rampa resta ancora chiusa a Olbia.

Resta chiusa la rampa di Olbia per fare ancora verifiche sul traffico. Fino alla mezzanotte del 30 settembre la sopraelevata tra via Roma e via Gian Battista Vico non riaprirà. Lo ha stabilito un’ordinanza del Comune di Olbia, firmata ieri, 2 settembre, a seguito della richiesta di proroga del sindaco, Settimo Nizzi, che estende i provvedimenti già introdotti con l’atto precedente.

L’ordinanza.

La sospensione della circolazione sulla rampa esclude soltanto i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, mentre il tratto di via Gian Battista Vico compreso tra via Venafiorita e la rampa stessa sarà accessibile esclusivamente ai residenti e al traffico locale a doppio senso di marcia, con ingresso e uscita stabiliti all’intersezione con via Venafiorita. La società Aspo provvederà all’installazione della segnaletica temporanea e all’indicazione dei percorsi alternativi, garantendo la sicurezza di pedoni e veicoli fino alla conclusione dei rilievi, momento in cui la viabilità ordinaria verrà ripristinata.

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